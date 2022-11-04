Тен Хаг считает сборную Англии один из фаворитов ЧМ-2022

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал фаворита чемпионата мира-2022 в Катаре.

«У сборной Англии, безусловно, есть хорошие шансы выиграть ЧМ-2022, потому что состав команды очень силен. Я должен заботиться о «Манчестер Юнайтед», но считаю, что Англия является одним из главных фаворитов турнира», — приводит слова тен Хага ESPN.

Чемпионат мира 2022 года стартует 20 ноября в Катаре. Сборная Англии сыграет в группе B с Ираном, США и Уэльсом.

Английская национальная команда последний раз выигрывала чемпионат мира в 1966 году.