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Сегодня, 21:17

Нападающий «Рубина» Фамейе попал в расширенный состав сборной Ганы на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий российского «Рубина» Джоэль Фамейе включен в расширенный состав сборной Ганы на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

В предварительный список вошли в общей сложности 55 футболистов, в итоговую заявку попадут только 26 игроков.

Сборная Ганы будет выступать на ЧМ-2022 в группе вместе с командами Португалии, Уругвая и Южной Кореи.

В нынешнем сезоне 25-летний Фамейе провел за «Рубин» 13 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Джоэль Фамейе
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
ФК Рубин (Казань)
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