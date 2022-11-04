Нападающий «Рубина» Фамейе попал в расширенный состав сборной Ганы на ЧМ-2022

Нападающий российского «Рубина» Джоэль Фамейе включен в расширенный состав сборной Ганы на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

В предварительный список вошли в общей сложности 55 футболистов, в итоговую заявку попадут только 26 игроков.

Сборная Ганы будет выступать на ЧМ-2022 в группе вместе с командами Португалии, Уругвая и Южной Кореи.

В нынешнем сезоне 25-летний Фамейе провел за «Рубин» 13 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.