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Сегодня, 23:02

Ташуев — о финале ЧМ-2022: «Это один из лучших финалов за последние десятилетия, но не лучший»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о победе сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022 (3:3, по пен. 4:2).

«Я хотел, чтобы Месси выиграл, поэтому я доволен. По ходу матча переживал. В первом тайме Аргентина доминировала, все шло по их плану, но в этой игре была борьба в том числе и тренеров. Дешам вернул французов в игру за счет замен. Матч получился смотрибельным, разбитым на отдельные эпизоды: сначала доминировала одна команда, затем — вторая. В концовке игры была настоящая лотерея. Было до последнего момента непонятно, кто забьет. Это один из лучших финалов за последние десятилетия, но не лучший. Если вспомнить, то самый лучший финал был в 1970-е годы, играли бразильцы против итальянцев, если я не ошибаюсь. Я этот матч еще мальчишкой смотрел.

Я считаю, что Месси справедливо выиграл чемпионат мира. Это феномен, игрок столетия. Он из той великой плеяды, как Пеле, Марадона. Он, безусловно, заслужил эту победу", — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-akhmata-tashuev-o-finale-chm-2022-eto-odin-iz-luchshikh-za-poslednie-desyatiletiya-no-ne-luch-1442339/
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Сергей Ташуев
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