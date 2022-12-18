Месси — о победе на ЧМ: «Это была моя главная мечта. И не могу просить о чем-то большем»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы на ЧМ-2022 в Катаре.

«Просто невероятно. Я знал, что Господь подарить мне этот кубок. Я был в этом уверен. И теперь мы можем праздновать великий успех.

Быть на вершине — это нечто. Уникальное, невероятное удовольствие

Это была моя главная мечта. И не могу просить о чем-то большем», — приводит слова Месси TyC Sports.

35-летний аргентинец при этом заявил, что не собирается завершать международную карьеру.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.