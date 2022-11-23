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Сегодня, 12:28

Марадона-младший: «Месси и мой отец — две разные планеты»

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Диего Армандо Марадона-младший, сын аргентинского футболиста Диего Марадоны, поделился мнением о поражении сборной Аргентины в матче против Саудовской Аравии (1:2) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я опустошен проигрышем Аргентины. Мне трудно поверить, что все это произошло на самом деле. Поражение от Саудовской Аравии — это сумасшествие. Месси и моего папу сравнивают те, кто не видит и не понимает футбол. Мы говорим о двух разных планетах. Но я не хочу сказать, что Лионель плох. Иногда в футболе проигрываешь даже гораздо более слабым соперникам. Я не думаю, что Аргентина была самонадеянной. Скорее, она боялась. Таков футбол», — цитирует Марадону-младшего Marca.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Аргентина играет в группе C против Саудовской Аравии, Польши и Мексики. После первого тура группового этапа лидером квартета С стали саудиты, которые набрали три очка. Следующий матч аргентинцев состоится 26 ноября против сборной Мексики (22.00 мск).

Диего Марадона
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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