Новый рекорд ЧМ-2022: судейская бригада увеличена до 11 человек
Судейский комитет ФИФА продолжает устанавливать рекорды: перед турниром в Катаре стало известно, что впервые в истории чемпионата мира каждый матч будут обслуживать по 10 арбитров. Так было на групповой стадии и во встречах 1/8 финала. А с четвертьфинала состав бригады расширен уже до 11 человек.
Ранее в ходе ЧМ-2022 на игру назначались арбитр, первый ассистент, второй ассистент, четвертый рефери, видеоарбитр (ВАР), ассистент видеоарбитра (АВАР), офсайдный видеоарбитр (ОВАР), помощник видеоарбитров (СВАР). К ним добавляли пятого рефери (резервного) и резервного АВАР (СБАВАР).
Офсайдный ВАР — это бывший АВАР2, именно он получает сигнал от полуавтоматической системы определения положения «вне игры» и передает информацию видеоарбитру. СВАР — это еще один судья, располагающийся в комнате ВОР. В отличие от других судей он стоит за их спинами, а не сидит у монитора. Его обязанность — помогать коллегам.
Руководители судейского комитета ФИФА решили перестраховаться — на случай возникновения технических неисправностей. Поэтому происходило дублирование. Наряду с четырьмя комнатами ВОР в Международном центре вещания на каждом стадионе созданы резервные комнаты для работы ВАР. Если в комнате ВОР (ВАР-центре) возникли бы проблемы, например, пропала бы связь между видеоассистентами и судьями на стадионе, произошли бы перестановки в бригаде и были бы задействованы резервные. То есть четвертый судья отправился бы в комнату ВОР на стадионе и стал бы видеоарбитром. Его место у поля занял бы пятый рефери. К четвертому судье добавился бы резервный АВАР.
А с пятницы в состав бригады добавили еще одного резервного — как и резервный АВАР (СБАВАР) на стадионе будет находиться на всякий случай еще и резервный ВАР (СБВАР). Вот как, к примеру, будет выглядеть бригада, назначенная на матч Хорватия — Бразилия:
Арбитр Майкл Оливер (Англия)
Первый ассистент Стюарт Берт (Англия)
Второй ассистент Гари Бесуик (Англия)
4-й арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)
5-й (резервный): Абдельхак Этшиали (Алжир)
ВАР: Пол ван Букел (Голландия)
АВАР: Массимилиано Иррати (Италия)
ОВАР: Кэтрин Несбитт (США)
СВАР: Хуан Сото (Венесуэла)
СБАВАР: Мокране Гурари (Алжир)
СБВАР: Редуан Джийед (Марокко)
С Оливером все время работал Саймон Питер Беннетт, но он получил повреждение и пока не может судить.
Как было объявлено вчера, судейский комитет ФИФА сократил число рефери, работающих на ЧМ-2022. Домой отправлены 16 арбитров, 30 ассистентов и 5 видеоассистентов.