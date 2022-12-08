Новый рекорд ЧМ-2022: судейская бригада увеличена до 11 человек

Судейский комитет ФИФА продолжает устанавливать рекорды: перед турниром в Катаре стало известно, что впервые в истории чемпионата мира каждый матч будут обслуживать по 10 арбитров. Так было на групповой стадии и во встречах 1/8 финала. А с четвертьфинала состав бригады расширен уже до 11 человек.

Ранее в ходе ЧМ-2022 на игру назначались арбитр, первый ассистент, второй ассистент, четвертый рефери, видеоарбитр (ВАР), ассистент видеоарбитра (АВАР), офсайдный видеоарбитр (ОВАР), помощник видеоарбитров (СВАР). К ним добавляли пятого рефери (резервного) и резервного АВАР (СБАВАР).

Офсайдный ВАР — это бывший АВАР2, именно он получает сигнал от полуавтоматической системы определения положения «вне игры» и передает информацию видеоарбитру. СВАР — это еще один судья, располагающийся в комнате ВОР. В отличие от других судей он стоит за их спинами, а не сидит у монитора. Его обязанность — помогать коллегам.

Руководители судейского комитета ФИФА решили перестраховаться — на случай возникновения технических неисправностей. Поэтому происходило дублирование. Наряду с четырьмя комнатами ВОР в Международном центре вещания на каждом стадионе созданы резервные комнаты для работы ВАР. Если в комнате ВОР (ВАР-центре) возникли бы проблемы, например, пропала бы связь между видеоассистентами и судьями на стадионе, произошли бы перестановки в бригаде и были бы задействованы резервные. То есть четвертый судья отправился бы в комнату ВОР на стадионе и стал бы видеоарбитром. Его место у поля занял бы пятый рефери. К четвертому судье добавился бы резервный АВАР.

А с пятницы в состав бригады добавили еще одного резервного — как и резервный АВАР (СБАВАР) на стадионе будет находиться на всякий случай еще и резервный ВАР (СБВАР). Вот как, к примеру, будет выглядеть бригада, назначенная на матч Хорватия — Бразилия:

Арбитр Майкл Оливер (Англия)

Первый ассистент Стюарт Берт (Англия)

Второй ассистент Гари Бесуик (Англия)

4-й арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)

5-й (резервный): Абдельхак Этшиали (Алжир)

ВАР: Пол ван Букел (Голландия)

АВАР: Массимилиано Иррати (Италия)

ОВАР: Кэтрин Несбитт (США)

СВАР: Хуан Сото (Венесуэла)

СБАВАР: Мокране Гурари (Алжир)

СБВАР: Редуан Джийед (Марокко)

С Оливером все время работал Саймон Питер Беннетт, но он получил повреждение и пока не может судить.

Как было объявлено вчера, судейский комитет ФИФА сократил число рефери, работающих на ЧМ-2022. Домой отправлены 16 арбитров, 30 ассистентов и 5 видеоассистентов.