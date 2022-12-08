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Нуну Мендеш и Данилу Перрейра покинут расположение сборной Португалии на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Нуну Мендеш и полузащитник Данилу Перрейра покинут расположение сборной Португалии в Катаре.

Как сообщает SIC Noticias, руководство «Пари Сен-Жермен» попросило игроков вернуться в Париж для лечения травм, полученных на чемпионате мира-2022.

Мендеш получил повреждение бедра в концовке матча группового турнира против Уругвая (2:0), а Перрейра сломал ребро, успев сыграть лишь в стартовой встрече на турнире.

Сборная Португалии вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2022, где сыграет с командой Марокко. Матч пройдет в субботу, 10 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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