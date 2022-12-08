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Сегодня, 01:51

Де ла Фуэнте сменит Луиса Энрике на посту главного тренера сборной Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Энрике.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике уйдет со своего поста в ближайшие 24-48 часов, сообщает El Larguero. Действующий контракт специалиста рассчитан до конца декабря. Он с 2018 года работает с командой.

По информации источника, основным кандидатом на его замену является тренер молодежной сборной Испании Луис Де ла Фуэнте.

Сборная Испании вылетела с чемпионата мира-2022 на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти команде Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти).

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Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Луис Энрике
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