Стрепетов уверен, что сборная Хорватии вместе с Ловренов выйдет в плей-офф ЧМ-2022

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об игре защитника петербуржского клуб Деяна Ловрена на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Хорватии.

«Я с большим уважением отношусь к Ловрену, он наш капитан, наш лидер. Его пара с Родригао — сильнейшая пара в нашем чемпионате. На чемпионате мира мы будем болеть за него, за его игру. Также мы будем болеть за бразильцев, потому что «Зенит» — это бразильская карусель. Еще раз повторю, что Ловрен — один из сильнейших центральных защитников. Уверен, что он с достоинством будет представлять не только сборную Хорватии, но и наш «Зенит». Я считаю, что две команды, Бельгия и Хорватия, должны попасть в плей-офф. Это сказано не в обиду Марокко и Канаде. Мы видим, что есть сенсации», — приводит слова Стрепетова «Спорт День за Днем».

33-летний хорват дебютировал за национальную команду в 2009 году в матче с Беларусью. Всего за сборную он провел 72 матча и забил пять мячей.

В первом матче на ЧМ-2022 сборная Хорватии встретилась с Марокко. Игра завершилась со счетом 0:0.

27 ноября Хорватия встретится с Канадой. Начало — в 19:00.