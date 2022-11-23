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Сегодня, 14:35

Форвард «Химок» Садыгов назвал причину провальной игры Месси и сборной Аргентины в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов объяснил, почему сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре.

«За чемпионатом мира успеваю следить. Пока главная сенсация — матч сборных Аргентины и Саудовской Аравии. Честно говоря, болею за Аргентину на этом чемпионате, поэтому немножко удивился такому результату. Ребята не дожали соперника в первом тайме, может, была какая-то недооценка саудовцев. Но им самим виднее, они мастера высшего класса. Думаю, что им просто не повезло», — приводит Metaratings слова Садыгова.

Сборная Аргентины занимает последнее, четвертое место в группе C. Команда проведет следующий матч на ЧМ-2022 в субботу, 26 ноября против Мексики (начало — в 22.00 мск).

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/syn-vladeltsa-khimok-sadygov-nazval-prichinu-provalnogo-matcha-komandy-messi-na-chempionate-mira-1420760/

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22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
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Португалия
Гана

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2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

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20%

1.70
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Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
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