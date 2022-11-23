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Сегодня, 14:55

Хорватия и Марокко сыграли нулевую ничью на ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Марокко — Хорватия — 0:0.
Фото Global Look Press

Сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко в групповом турнире чемпионата мира 2022 года в Катаре — 0:0.

В перерыве из-за повреждения икроножной мышцы был заменен полузащитник команды Златко Далича Никола Влашич. У Марокко из-за травмы продолжить встречу не смог защитник Нуссаир Мазрауи.

Для капитана хорватов Луки Модрича этот матч стал 26-м на крупных турнирах (ЧМ и Евро). Хавбек «Реала» стал рекордсменом сборной. Также Модрич стал первым игроком в истории футбола, кто принял участие в чемпионатах мира и Европы в трех разных десятилетиях.

Команды набрали по 1 очку в группе F. В следующем матче Хорватия сыграет с Канадой 27 ноября. Марокко встретится с Бельгией также 27-го числа.

Чемпионат мира. Группа F
23 нояб, 13:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Марокко
0:0
Хорватия

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⚽ Футбол. ЧМ
Германия
Япония

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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