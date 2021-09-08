Стали известны расклады, при которых Украина попадет в стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная Украины сегодня не играла, однако ее соперники по группе D отборочного турнира ЧМ-2022 провели свои матчи — Франция ожидаемо обыграла Финляндию (2:0), а Казахстан сенсационно вырвал в добавленное время ничью в Боснии (2:2) Таким образом, положение в квинтете сейчас выглядит так:

Франция — 12 очков (6 матчей, разность мячей — 8-3), Украина — 5 (5, 6-6), Финляндия — 5 (4, 4-5), Босния — 3 (4, 5-6), Казахстан — 3 (5, 5-8).

Франции осталось сыграть с Казахстаном дома и на выезде с Финляндией — очевидно, что чемпионы мира выйдут из группы с первого места.

Напомним, что на ЧМ попадают победители групп, а вот вторые команды отправятся в стыковые матчи. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; число голов; результаты очных встреч. Посмотрим календарь:

— Украина сыграет дважды с Боснией и на выезде с Финляндией;

— Финляндия сыграет дома с Францией и Украиной и на выезде с Боснией и Казахстаном;

— Босния сыграет дважды с Украиной, на выезде с Казахстаном и дома с Финляндией.

— Казахстан сыграет дома с Финляндией и Боснией и на выезде с Францией.

Ничья Боснии — огромный плюс для Украины, которая теперь по потерянным очкам отстает от балканцев только на балл. Сейчас жовто-блакитным почти наверняка гарантируют второе место 7 очков в оставшихся 3 матчах — раньше нужно было брать все 9.

— Если Украина победит финнов и наберет 4 балла против Боснии, то единственный вариант, при котором сборную Александра Петракова может кто-то обогнать, — если Суоми выиграют в трех других матчах, в том числе против Франции.

— Если Украина дважды победит боснийцев и сыграет вничью с Финляндией, ситуация чуть хуже — Суоми тогда хватит либо 7 очков (например, ничья с Францией), либо даже шести (одно поражение). Но в последнем случае финнам нужно оказаться выше по разности мячей (пока выше Украина, и у нее в этом раскладе не будет еще «минусов»). И в целом добыть две победы в гостях в Боснии и Казахстане для северной сборной будет совсем непросто.

Впрочем, как и самой Украине набрать те самые 7 очков. Любое поражение может оставить четвертьфиналиста Евро без стыковых матчей.