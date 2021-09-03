Билялетдинов заявил, что не стоит недооценивать сборные Кипра и Мальты

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о предстоящих матчах сборной России.

«Есть оптимизм относительно двух ближайших матчей, но не надо слишком сильно обольщаться. Да, оба соперника кажутся не такими грозными, особенно после того, как мы сыграли вничью с Хорватией. Но они уже отбирали очки у непростых команд в этом отборе. Это только кажется, что всё так просто. Мы сами когда-то теряли очки на Кипре. А сейчас можно посмотреть на Лигу конференций, где «Рубин» и «Сочи» не смогли пройти в групповой турнир, зато там оказался клуб из Гибралтара. Поэтому неожиданностей исключать нельзя. Слабых соперников нет, и шапкозакидательские настроения мы должны исключить», — приводят «Известия» слова Билялетдинова.

Сборная России проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).