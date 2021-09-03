Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Билялетдинов заявил, что не стоит недооценивать сборные Кипра и Мальты

10:44
Теги:

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о предстоящих матчах сборной России.

«Есть оптимизм относительно двух ближайших матчей, но не надо слишком сильно обольщаться. Да, оба соперника кажутся не такими грозными, особенно после того, как мы сыграли вничью с Хорватией. Но они уже отбирали очки у непростых команд в этом отборе. Это только кажется, что всё так просто. Мы сами когда-то теряли очки на Кипре. А сейчас можно посмотреть на Лигу конференций, где «Рубин» и «Сочи» не смогли пройти в групповой турнир, зато там оказался клуб из Гибралтара. Поэтому неожиданностей исключать нельзя. Слабых соперников нет, и шапкозакидательские настроения мы должны исключить», — приводят «Известия» слова Билялетдинова.

Сборная России проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1216408/aleksei-fomin/kiprskie-schety-smozhet-li-sbornaia-rossii-dobyt-putevku-v-katar

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Локомотив» потратил больше всех в России, а теперь взял еще одного игрока ЦСКА. Рангник в огне
Гол Классона положил конец великой серии Испании, Англия разгромила венгров при скандалах с фанатами, Италия не проигрывает 35 матчей
ЧМ-2022, отборочный турнир: Италия сыграла вничью с Болгарией. Результаты матчей 2 сентября
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры