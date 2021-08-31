Смородская — о матче с Хорватией: «У них есть свои проблемы с составом. Надеюсь, удастся зацепить ничью»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
«Матч будет очень напряженным. Надеюсь, что как-то удастся свести его к ничейному результату. Надежда на то, что Валерий Георгиевич что-то придумает. Смущает, что у нас всего три дня на подготовку. Это очень мало. Но надежда есть. У сборной Хорватии тоже есть свои проблемы с составом, с его обновлением. Может, удастся как-то зацепиться за ничью. Матч, безусловно, очень важен. Нужно поверить в собственные силы, поверить в то, что мы пройдем отборочный цикл», — сказала Смородская «СЭ».
Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21:45 по московскому времени.
Методология
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