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Губерниев назвал Хорватию фаворитом в матче со сборной России

13:05
Дмитрий Губерниев. Фото «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото «СЭ»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия.

«Я думаю, что в этом матче — 60 на 40 в пользу хорватов. Наших ребят должен воодушевить успех пляжников. Очень интересно увидеть новую сборную Карпина. Надеюсь, что наша сборная не проиграет, мы должны навязать борьбу. Поражение на чемпионате мира хорватам нужно убрать из головы. Думаю, что место в воротах должен занять Гильерме. Посмотрим, что для нас подготовит Карпин. Будем сражаться. Игроки мотивированы, тренер хороший, все есть у нашей сборной, нужно показывать результат», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21:45 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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