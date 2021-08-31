Губерниев назвал Хорватию фаворитом в матче со сборной России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия.

«Я думаю, что в этом матче — 60 на 40 в пользу хорватов. Наших ребят должен воодушевить успех пляжников. Очень интересно увидеть новую сборную Карпина. Надеюсь, что наша сборная не проиграет, мы должны навязать борьбу. Поражение на чемпионате мира хорватам нужно убрать из головы. Думаю, что место в воротах должен занять Гильерме. Посмотрим, что для нас подготовит Карпин. Будем сражаться. Игроки мотивированы, тренер хороший, все есть у нашей сборной, нужно показывать результат», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21:45 по московскому времени.