Смолов поделился впечатлениями от работы с Карпиным
20:34
Форвард сборной России Федор Смолов рассказал, какие первые впечатления у него сложились от работы с новым главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
«Какой тренер Карпин? Требовательный, справедливый современный», — заявил Смолов.
После пяти туров турнирную таблицу возглавляет российская команда, набрав 10 очков, на второй строчке идут хорваты (10), на третьей — словенцы (7), далее располагаются словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4). Россияне опережают хорватов в группе за счет большего количества забитых мячей.
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