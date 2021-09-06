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Смолов поделился впечатлениями от работы с Карпиным

20:34
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард сборной России Федор Смолов рассказал, какие первые впечатления у него сложились от работы с новым главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Какой тренер Карпин? Требовательный, справедливый современный», — заявил Смолов.

После пяти туров турнирную таблицу возглавляет российская команда, набрав 10 очков, на второй строчке идут хорваты (10), на третьей — словенцы (7), далее располагаются словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4). Россияне опережают хорватов в группе за счет большего количества забитых мячей.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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