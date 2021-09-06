Смолов рассказал, как помогает Захаряну и Тюкавину

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, какие отношения у него сложились с молодыми игроками из «Динамо».

«Захарян и Тюкавин? Конечно, помогаем и конкурируем. Они хорошо готовы физически. Одни из немногих знают требования, которые идут от тренерского штаба. Наверное, то, что у нас нет одного капитана, помогает им в адаптации», — заявил Смолов.