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Смолов рассказал, как помогает Захаряну и Тюкавину

20:30
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Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, какие отношения у него сложились с молодыми игроками из «Динамо».

«Захарян и Тюкавин? Конечно, помогаем и конкурируем. Они хорошо готовы физически. Одни из немногих знают требования, которые идут от тренерского штаба. Наверное, то, что у нас нет одного капитана, помогает им в адаптации», — заявил Смолов.

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