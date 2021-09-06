Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Федор Смолов: «Нам сложно играть с максимальной интенсивностью каждые три дня»

20:27
Теги:

Форвард сборной России Федор Смолов рассказал о проблемах команды с физической формой.

«Физическая форма? Этому есть объективные и субъективные причины, — сказал Смолов. — Наверное, вы правы, что нам сложно играть с максимальной интенсивностью каждые три дня. Но мы над этим работаем с тренерским штабом. Уверен, это можно исправить».

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Читайте также

39 лет в коме. Сегодня умер футболист с душераздирающей биографией
Фото: Мирослава Карпович из Папиных дочек заговорила о детях
На Украине назвали новую причину потери Крыма
Экс-ученица школы расстреляла учителей из арбалета на Украине
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры