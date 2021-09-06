Федор Смолов: «Нам сложно играть с максимальной интенсивностью каждые три дня»

Форвард сборной России Федор Смолов рассказал о проблемах команды с физической формой.

«Физическая форма? Этому есть объективные и субъективные причины, — сказал Смолов. — Наверное, вы правы, что нам сложно играть с максимальной интенсивностью каждые три дня. Но мы над этим работаем с тренерским штабом. Уверен, это можно исправить».

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.