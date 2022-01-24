«Подошел к нему и обнял». Смолов рассказал, как поддержал Кудряшова

Нападающий «Динамо» и сборной России Федор Смолов рассказал, как поддержал защитника Федора Кудряшова, который забил гол в свои ворота в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

— Сборной России не хватило совсем чуть-чуть, чтобы напрямую отобраться на чемпионат мира. По прошествии времени можете сказать, в чем была главная проблема в матче с хорватами?

— Думаю, главным был психологический момент. К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться. Думаю, что мы проиграли еще до игры, потому что испугались, — приводит слова Смолова медиаслужба «Динамо».

— После матча как-то поддержали своего тезку Кудряшова?

— Конечно, после игры подошел к нему и обнял. Я его давно знаю. Он очень хороший парень и хороший футболист. Просто неудачное стечение обстоятельств. Я поддержал его и сказал: «Федя, перестань, пожалуйста, париться. Ты ни в коем случае не виноват и ничего не сделал. Не обращай внимания. Никто тебя не винит. Все окей, мы все вместе!»