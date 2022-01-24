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Сегодня, 21:15

Балотелли вернулся в сборную Италии после трехлетнего перерыва

Евгений Петров
Корреспондент

Форвард «Адана Демиспор» Марио Балотелли вызван в сборную Италии, сообщает официальный Twitter клуба. Он не вызывался в команду более трех лет.

Нападающий в последний раз играл за Италию в сентябре 2018 в матче Лиги наций против Польши (1:1).

Состав сборной Италии

Вратари: Марко Карнезекки («Кремонезе»), Алессио Краньо («Кальяри»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»).

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Давиде Калабрия («Милан»), Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Лука Пеллегрини (все — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Милан»), Луис Фелипе («Лацио»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджо Скальвини, Рафаэл Толой (оба — «Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — «Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Кремонезе»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Маттео Пессина («Аталанта»), Самуэле Риччи («Эмполи»), Сандро Тонали («Милан»);

Нападающие: Марио Балотелли («Адана Демирспор»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка (все — «Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Жоао Педро («Кальяри»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Рома»).

C 26 по 28 января сборная Италии проведет тренировочный сбор перед стыковыми матчами за выход на ЧМ-2022.

Сборная Италии по футболу
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