Сборная России сыграет против команды Словакии в рамках 3-го тура группового этапа отборочного цикла ЧМ-2022 по футболу. Стали известны стартовые составы команд.

Словакия: Куцяк, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Громада, Дуда, Косцелник, Мак, Шранц.

Россия: Шунин, Кудряшов, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Жирков, Кузяев, Оздоев, Головин, Жемалетдинов, Дзюба.

Запасные: Дюпин, Лунев, Нойштедтер, Краваев, Мухин, Ионов, Мирзов, Мостовой, Фомин, Ал.Миранчук, Соболев, Заболотный.

Встреча между сборными Словакии и России состоится 30 марта в Трнаве и начнется в 21.45 (мск). Сборная России лидирует в группе с шестью очками после двух матчей.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча