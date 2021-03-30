Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Казахстана из-за травмы, сообщил на пресс-конференции главный тренер украинцев Андрей Шевченко. Как сообщил пресс-атташе сборной Николай Васильков на своей странице в Facebook, футболист «Шахтера» пропустит около шести недель.

Матч Украина — Казахстан состоится 31 марта. Начало в 21.45 по московскому времени.