Коноплянка пропустит матч Украина — Казахстан из-за травмы
19:55
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Казахстана из-за травмы, сообщил на пресс-конференции главный тренер украинцев Андрей Шевченко. Как сообщил пресс-атташе сборной Николай Васильков на своей странице в Facebook, футболист «Шахтера» пропустит около шести недель.
Матч Украина — Казахстан состоится 31 марта. Начало в 21.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1095573670-konoplyanka-propustit-match-s-kazaxstanom-iz-za-travmy.html
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