Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Коноплянка пропустит матч Украина — Казахстан из-за травмы

19:55
Теги:

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Казахстана из-за травмы, сообщил на пресс-конференции главный тренер украинцев Андрей Шевченко. Как сообщил пресс-атташе сборной Николай Васильков на своей странице в Facebook, футболист «Шахтера» пропустит около шести недель.

Матч Украина — Казахстан состоится 31 марта. Начало в 21.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1095573670-konoplyanka-propustit-match-s-kazaxstanom-iz-za-travmy.html

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...