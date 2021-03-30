Митрович забил 40-й мяч за сборную Сербии, он является лучшим бомбардиром в истории команды
20:24
Форвард сборной Сербии Александар Митрович отметился голом в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Азербайджана. Для него это 40-й мяч за национальную команду.
Футболист является лучшим бомбардиром в истории сборной. Он ранее превзошел результат Степана Бобека, который забил 38 мячей за сборную Югославии.
По ходу второго тайма счет в матче равный — 1:1.
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