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Шотландия вырвала победу в матче с Израилем

21:01
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Шотландия обыграла Израиль (3:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Победный мяч в концовке игры провел Скотт Мактоминай. Шотландия набрала 14 очков и занимает второе место в группе F. У Израиля 10 очков и третья позиция.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа

Группа F

Шотландия — Израиль — 3:2 (1:2)

Голы: Захави, 5 (0:1). Макгинн, 30 (1:1). Даббур, 32 (1:2). Дайкс, 57 (2:2). Мактоминай, 90+4 (3:2).

Нереализованный пенальти: Дайкс, 45+1 (вратарь)

Шотландия: Гордон, Робертсон, Тирни, Хендри, Паттерсон, Макгрегор, Макгинн, Мактоминай, Гилмор (Купер, 90+5), Адамс (Кристи, 68), Дайкс.

Израиль: Марсиано, Даса, Менахем (Давидзада, 88), Арад (Кинда, 74), Абу Абаид, Натхо (Глазер, 67), Захави, Биттон, Д.Перец, Даббур (Вайссман, 66), Соломон.

Предупреждения: Натхо, 44. Макгинн, 49. Робертсон, 55. Захави, 57. Гилмор, 81. Биттон, 81. Паттерсон, 85.

Судья: Марчиняк (Польша).

9 октября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Словения
Россия

П2

21%

3.20

Обе забьют - да

17%

2.17

1X

15%

1.38
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
Матч завершен

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

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Евгений Петров все материалы автора
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