Шотландия вырвала победу в матче с Израилем
Шотландия обыграла Израиль (3:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Победный мяч в концовке игры провел Скотт Мактоминай. Шотландия набрала 14 очков и занимает второе место в группе F. У Израиля 10 очков и третья позиция.
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа
Группа F
Шотландия — Израиль — 3:2 (1:2)
Голы: Захави, 5 (0:1). Макгинн, 30 (1:1). Даббур, 32 (1:2). Дайкс, 57 (2:2). Мактоминай, 90+4 (3:2).
Нереализованный пенальти: Дайкс, 45+1 (вратарь)
Шотландия: Гордон, Робертсон, Тирни, Хендри, Паттерсон, Макгрегор, Макгинн, Мактоминай, Гилмор (Купер, 90+5), Адамс (Кристи, 68), Дайкс.
Израиль: Марсиано, Даса, Менахем (Давидзада, 88), Арад (Кинда, 74), Абу Абаид, Натхо (Глазер, 67), Захави, Биттон, Д.Перец, Даббур (Вайссман, 66), Соломон.
Предупреждения: Натхо, 44. Макгинн, 49. Робертсон, 55. Захави, 57. Гилмор, 81. Биттон, 81. Паттерсон, 85.
Судья: Марчиняк (Польша).
9 октября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».
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