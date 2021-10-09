Александр Петраков: «Ярмоленко сегодня был лидером сборной Украины»
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.
«Я уже о Боснии думаю, — цитирует тренера Sport.ua. — Эта победа будет ничего не стоить, если не обыграем Боснию. Они сегодня Казахстан обыграли, и я уже думаю только о следующем сопернике. Состав? Считаю, что это оптимальный сейчас состав. Молодые постепенно стучатся — Корниенко, Булеца. Коля Шапаренко молодец, хорошо отыграл. Молодцы».
Тренер отметил игру Андрея Ярмоленко, который открыл счет в игре.
«Конечно, неожиданно, что Ярмоленко забил с правой ноги. Он тянул сегодня, лидер команды. Подсказки Ярмоленко? Я его просто подбадривал, его по спине ударили. Он сказал, мол, сыграю сколько смогу. Я его как сына подбадривал: «Давай, Андрюша, держись».
Победный гол забил Роман Яремчук.
«Все молодцы. Ребятам нравится тот футбол, который я хочу видеть, но этот футбол очень энергозатратный. Ребята всю игру прессинговали, всю игру бегали. Сейчас летим домой, буду смотреть матч Боснии. Скажу ребятам сейчас: «Поздравляю, забыли победу, впереди Босния», — подчеркнул Петраков.
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Дополнительная информация:
https://sport.ua/news/557353-aleksandr-petrakov-ne-ozhidal-chto-yarmolenko-zabyet-s-pravoy-nogi
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