Александр Петраков: «Ярмоленко сегодня был лидером сборной Украины»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Я уже о Боснии думаю, — цитирует тренера Sport.ua. — Эта победа будет ничего не стоить, если не обыграем Боснию. Они сегодня Казахстан обыграли, и я уже думаю только о следующем сопернике. Состав? Считаю, что это оптимальный сейчас состав. Молодые постепенно стучатся — Корниенко, Булеца. Коля Шапаренко молодец, хорошо отыграл. Молодцы».

Тренер отметил игру Андрея Ярмоленко, который открыл счет в игре.

«Конечно, неожиданно, что Ярмоленко забил с правой ноги. Он тянул сегодня, лидер команды. Подсказки Ярмоленко? Я его просто подбадривал, его по спине ударили. Он сказал, мол, сыграю сколько смогу. Я его как сына подбадривал: «Давай, Андрюша, держись».

Победный гол забил Роман Яремчук.

«Все молодцы. Ребятам нравится тот футбол, который я хочу видеть, но этот футбол очень энергозатратный. Ребята всю игру прессинговали, всю игру бегали. Сейчас летим домой, буду смотреть матч Боснии. Скажу ребятам сейчас: «Поздравляю, забыли победу, впереди Босния», — подчеркнул Петраков.