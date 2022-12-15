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Эмилиано Мартинес: «Месси мог бы играть до 50 лет. Он невысок, но силен»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес считает, что форвард команды Лионель Месси может играть до 50 лет.

«Я считаю, что он мог бы играть до 50 лет. Он находится в отличной форме и очень хорош. Он делает так, что сложные вещи кажутся простыми, а это тяжелее всего. То, насколько хорошо он бьет по мячу, — это нечто. Он ставит мяч, смотрит на тебя — и бьет прямо в верхнюю девятку. Если же он промахивается, то мяч все равно попадает в штангу или перекладину. Поразительная левая. Он невысок, но силен», — приводит слова Мартинеса Metro.

35-летний Месси на ЧМ-2022 сыграл за национальную сборную шесть матчей, в которых забил пято голов и отдал три результативных передачи.

Финальный матч турнира в Катаре Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Metro
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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