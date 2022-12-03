Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:30

Шалимов считает Японию фаворитом матча с Хорватией

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от игры сборной Японии в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре.

«Японцы в 1/8 будут играть с Хорватией, ставлю на японцев. Хорваты играют на индивидуальном мастерстве, а японцы организованные, выносливые и дисциплинированные. Считаю, что затем Япония обыграет Бразилию, тем более, если восстановится Неймар. По мне, Бразилия с Неймаром никогда не выиграет Чемпионат мира, а ПСЖ Лигу Чемпионов. Он мне не нравится», — сказал Шалимов «СЭ».

Сборная Японии, набрав 6 очков в 3 матчах, заняла первое место в группе Е. В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией. Матч состоится 5 декабря, начало встречи — в 18.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Игорь Шалимов
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Японии по футболу
3
Читайте также
Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
Тела трех человек обнаружили в гараже на востоке Москвы
Политик уличила власти США в сокрытии желания жителей страны мира с РФ
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Как заработать на своих хобби
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Куртиян: «В последнее время футбол стал напоминать балет: нельзя толкнуть, нельзя пихнуть, подкатиться»
Бывший голкипер ЦСКА Чепчугов подвел итоги группового раунда ЧМ-2022
Гризманн — о матче с Польшей: «Нам нужно будет оставаться сосредоточенными с первой до последней секунды»
Дидье Дешам назвал сильные стороны Левандовски перед матчем Франции с Польшей
Патрис Эвра считает, что Магуайр не заслуживает критики со стороны болельщиков
Шалимов назвал Японию и Марокко открытием ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Патрис Эвра считает, что Магуайр не заслуживает критики со стороны болельщиков

Дзанетти рассказал, почему «Интер» не подписал молодых игроков сборной Аргентины Альвареса и Фернандеса
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости