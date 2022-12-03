Патрис Эвра считает, что Магуайр не заслуживает критики со стороны болельщиков

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о выступлении защитника сборной Англии Харри Магуайра на чемпионате мира-2022.

«Я так доволен улучшением формы Магуайра, потому что в какой-то момент его начали критиковать. Это было несправедливо. Даже когда он хорошо играл за «Манчестер Юнайтед», люди говорили, что у него была плохая игра.

Учитывая то, что происходит в «Манчестер Юнайтед», люди пытались оказать на него такое же давление и в Англии, но это не сработало. Я вижу много игроков, которые хорошо выступают за клуб, но они не очень хорошо выступают за свою страну. Но у некоторых футболистов все наоборот", — приводит Mirror слова Эвры.

Магуайр принял участие во всех трех матчах группового этапа чемпионата мира-2022, в которых отличился одной результативной передачей.

Сборная Англии вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места. В 1/8 финала англичане сыграют с Сенегалом. Матч состоится 4 декабря.