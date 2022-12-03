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Сегодня, 13:32

Дзанетти рассказал, почему «Интер» не подписал молодых игроков сборной Аргентины Альвареса и Фернандеса

Руслан Минаев
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Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти подтвердил, что «нерадзурри» хотели подписать молодых игроков сборной Аргентины — Хулиана Альвареса и Энцо Фернандеса.

Фернандес летом 2022 перешел в «Бенфику» за 12 миллионов евро, а Альварес — в «Манчестер Сити» за 22 миллиона.

«По ним сразу видно, что им суждено совершить великие дела в будущем. Я могу привести в пример Лаутаро, когда мы его подписали в 21 год. Теперь ему 25 и посмотрите, насколько он вырос. Когда вы делаете ставку на молодых игроков, то должны оценивать их не на данный момент, а в перспективе 4-5 лет.

Энцо и Хулиан были в нашей повестке, но тогда у клуба не было экономических условий для достижения соглашений», — цитирует Дзанетти ESPN.

В групповом турнире ЧМ-2022 Энцо Фернандес отличился голом и результативной передачей. Хулиан Альварес, выйдя в стартовом составе на матч с Польшей (2:0) вместо Лаутаро Мартинеса, также забил гол.

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Методология

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Хавьер Дзанетти
Сборная Аргентины по футболу
ФК Интер (Интернационале)
0
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