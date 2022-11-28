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Сегодня, 21:10

Сербию устроит только победа, чтобы выйти в плей-офф. Расклады чемпионата мира

Отдел футбола «СЭ»
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Футболисты сборной Сербии.
Фото Reuters

Бразилия обыграла Швейцарию (1:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Теперь положение в группе G выглядит так:

И

В

Н

П

М

О

1. Бразилия

2

2

0

0

3-0

6

2. Швейцария

2

1

0

1

1-1

3

3. Камерун

2

0

1

1

3-4

1

4. Сербия

2

0

1

1

3-5

1

В матчах 3-го тура 2 декабря сыграют Камерун — Бразилия (22.00), Сербия — Швейцария (22.00).

1. Бразилия обеспечила себе место в плей-офф и практически гарантировала первую позицию в группе. Чтобы его потерять, ей нужно проиграть Камеруну, а Швейцария должна победить Сербию и при этом еще и обойти пятикратных чемпионов мира по разности мячей.

2. Для Швейцарии все просто: победа отправляет ее в плей-офф, при ничьей надо переживать, только если Камерун обыграет Бразилию. Поражение — вылет с турнира.

3. Камеруну и Сербию устроят только победы, при этом каждой из сборных надо держать в голове, что, возможно, придется считать разность мячей, если выиграют и те, и те. Шансов сербов из-за уровня соперника выглядят предпочтительнее.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
1
0
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