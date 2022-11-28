Сербию устроит только победа, чтобы выйти в плей-офф. Расклады чемпионата мира
Бразилия обыграла Швейцарию (1:0) во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Теперь положение в группе G выглядит так:
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бразилия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3-0
|
6
|
2. Швейцария
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1-1
|
3
|
3. Камерун
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3-4
|
1
|
4. Сербия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3-5
|
1
В матчах 3-го тура 2 декабря сыграют Камерун — Бразилия (22.00), Сербия — Швейцария (22.00).
1. Бразилия обеспечила себе место в плей-офф и практически гарантировала первую позицию в группе. Чтобы его потерять, ей нужно проиграть Камеруну, а Швейцария должна победить Сербию и при этом еще и обойти пятикратных чемпионов мира по разности мячей.
2. Для Швейцарии все просто: победа отправляет ее в плей-офф, при ничьей надо переживать, только если Камерун обыграет Бразилию. Поражение — вылет с турнира.
3. Камеруну и Сербию устроят только победы, при этом каждой из сборных надо держать в голове, что, возможно, придется считать разность мячей, если выиграют и те, и те. Шансов сербов из-за уровня соперника выглядят предпочтительнее.