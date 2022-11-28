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Широков назвал возможным выход Сербии из группы на ЧМ-2022: «Это будет успехом»

Широков назвал возможным выход Сербии из группы на ЧМ-2022
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы сборной Сербии на выход из группы на чемпионате мира в Катаре. Ранее сербы сыграли вничью с Камеруном (3:3).

«Выход Сербии из группы вполне возможен. Это очень хорошая команда. С бразильцами играли неплохо. Значительно опаснее по крайней мере в первом тайме смотрелись. Со Швейцарией будет равный матч, высокая мотивация. Выход из группы, безусловно, будет успехом для Сербии. Дальше нужно будет смотреть, кто попадется», — сказал Широков «СЭ».

В заключительном туре групповой стадии бразильцы сыграют с Камеруном, а швейцарцы — с Сербией. Обе игры пройдут 2 декабря и начнутся в 22.00 мск.

Роман Широков
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
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