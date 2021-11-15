Гарет Бэйл может пропустить матч против сборной Бельгии
Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл не выйдет в основном составе команды на матч против Бельгии и может вообще пропустить игру.
«Бэйл не попадёт в стартовый состав. Мы знали об этом уже тогда, когда он приезжал в лагерь, — приводит слова главного тренера Роберта Пэйджа Sky Sport. — План заключался в том, чтобы Бэйл сыграл тайм в первой игре и, возможно, вышел на замену во второй игре. Он не играл пару месяцев, и бросать его в бой с первых минут в этой игре было бы неправильно с физической точки зрения».
Уэльс с 14 очками занимает второе место в группе E и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре. На первом месте находится Бельгия с 19 очками.
Матч Уэльс — Бельгия пройдет 16 ноября. Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/12018/12469333/gareth-bale-wales-captain-will-not-start-against-belgium-in-world-cup-qualifier
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