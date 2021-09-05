Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Бэйл раскритиковал качество газона на стадионе в Казани

20:24
Гарет Бэйл. Фото Twitter
Гарет Бэйл. Фото Twitter
Теги:

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Белоруссии (3:2) критически высказался о качестве поля. Игра состоялась на стадионе «Центральный» в Казани.

«Поле было очень мягким и сухим, - цитируют Бэйла «РИА Новости» 5 сентября. - Играть было тяжело. Как минимум, его стоило смочить. Может быть, это помогало сборной Белоруссии. Мы играли на плохих полях и раньше, но определенно это доставило нам сложностей сегодня, как и дальний перелет в Россию».

Бэйл в этой игре сделал хет-трик, принеся победу своей команде.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210905/bale-1748779815.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Агитировала за нацистов, была брошена мужем и нищенствовала. Судьба самой молодой олимпийской чемпионки
Подросток убил одноклассницу и заявил, что отправляется к демонам
Почему Зеленский корчил гримасы на встрече с Байденом
Актрису Анастасию Макееву госпитализировали
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
1
Офсайд