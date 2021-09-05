Бэйл раскритиковал качество газона на стадионе в Казани

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Белоруссии (3:2) критически высказался о качестве поля. Игра состоялась на стадионе «Центральный» в Казани.

«Поле было очень мягким и сухим, - цитируют Бэйла «РИА Новости» 5 сентября. - Играть было тяжело. Как минимум, его стоило смочить. Может быть, это помогало сборной Белоруссии. Мы играли на плохих полях и раньше, но определенно это доставило нам сложностей сегодня, как и дальний перелет в Россию».

Бэйл в этой игре сделал хет-трик, принеся победу своей команде.