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Червиченко одним словом описал игру сборной России

19:10
Федор Смолов. Фото Reuters
Федор Смолов. Фото Reuters
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» оценил игру сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Кипра (2:0).

«На матчи против Кипра и Мальты даже не надо смотреть. Киприотов победили, надеюсь, что Мальту тоже победим. Результат есть, и слава богу. Да, по игре пока скучновато. Удивительно, что игроки находятся в таком ужасном состоянии. Непонятно почему, но вопрос точно не к главному тренеру сборной. Думаю, что жара сильно сказалась. Надеюсь, в Москве мы такого не увидим. Как я могу описать игру сборной России одним словом? Небезнадежно. Я не вижу трагизма, которое нагнетают футбольные обозреватели», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Следующий матч сборная России проведет против Мальты 7 сентября.

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