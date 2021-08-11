Линделеф стал новым капитаном сборной Швеции

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф назначен новым капитаном сборной Швеции.

Такое решение тренерский штаб национальной команды принял после того, как международную карьеру завершили Себастьян Ларссон, Микаэль Лустиг и Маркус Берг.

« Это очень большая честь для меня, но также и большая ответственность. Когда я рос, я, как и все молодые футболисты, мечтал сыграть за сборную. Каждый раз, надевая желто-синюю рубашку, я испытываю огромную гордость. Теперь иметь возможность представлять страну с повязкой на руке для меня будет очень важно», — сказал Линделеф.

В составе сборной Швеции Линделеф провел 45 матчей и забил 3 гола. 27-летний защитник выступал за команду на чемпионате мира-2018 и Евро-2020.