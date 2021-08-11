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Линделеф стал новым капитаном сборной Швеции

14:06
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф назначен новым капитаном сборной Швеции.

Такое решение тренерский штаб национальной команды принял после того, как международную карьеру завершили Себастьян Ларссон, Микаэль Лустиг и Маркус Берг.

«Это очень большая честь для меня, но также и большая ответственность. Когда я рос, я, как и все молодые футболисты, мечтал сыграть за сборную. Каждый раз, надевая желто-синюю рубашку, я испытываю огромную гордость. Теперь иметь возможность представлять страну с повязкой на руке для меня будет очень важно», — сказал Линделеф.

В составе сборной Швеции Линделеф провел 45 матчей и забил 3 гола. 27-летний защитник выступал за команду на чемпионате мира-2018 и Евро-2020.

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Сергей Разин все материалы автора

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