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Сборная России прилетела в Словакию

22:32
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Футболисты сборной России прилетели в Словакию на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает Twitter национальной команды.

В первых двух играх россияне победили Мальту (3:1) и Словению (2:1).

Матч Словакия — России состоится 30 марта, начало — в 21.45 по московскому времени.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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