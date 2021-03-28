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Зайнутдинов — о критике: «Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм»

21:51
Instagram Бактиера Зайнутдинова. Фото Instagram
Instagram Бактиера Зайнутдинова. Фото Instagram
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Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов ответил на критику за пропуск в матче сборной Казахстана с Францией (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Футболист опубликовал фото заключения МРТ, согласно которому у него выявлено повреждение замыкательной и короткой приводящей мышц.

«Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм. Я всегда еду в сборную с большим желанием. Всевышний все расставит на места», — написал Зайнутдинов на своей странице в Instagram.

Instagram Бактиера Зайнутдинова. Фото Instagram
Instagram Бактиера Зайнутдинова. Фото Instagram

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