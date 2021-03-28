Зайнутдинов — о критике: «Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм»
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов ответил на критику за пропуск в матче сборной Казахстана с Францией (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира-2022.
Футболист опубликовал фото заключения МРТ, согласно которому у него выявлено повреждение замыкательной и короткой приводящей мышц.
«Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм. Я всегда еду в сборную с большим желанием. Всевышний все расставит на места», — написал Зайнутдинов на своей странице в Instagram.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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