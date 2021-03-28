Косово — Швеция: Ибрагимович отдал голевой пас пяткой
Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович отдал голевой пас пяткой в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Косово. Форвард оказался быстрее голкипера соперников, в касание отпасовал пяткой на Людвига Аугустинссона, который поразил незащищенные ворота.
Царская голевая пяткой. Стиль Златана ??? pic.twitter.com/DUF5zyHj4f— Матч ТВ (@MatchTV) March 28, 2021
Ибрагимович вернулся в сборную Швеции в марте спустя шесть лет. В двух играх после возвращения на его счету уже два голевых паса. В первой игре против Грузии (1:0) он отдал результативную передачу на форварда «Краснодара» Виктора Классона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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