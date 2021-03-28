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Косово — Швеция: Ибрагимович отдал голевой пас пяткой

22:43
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
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Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович отдал голевой пас пяткой в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Косово. Форвард оказался быстрее голкипера соперников, в касание отпасовал пяткой на Людвига Аугустинссона, который поразил незащищенные ворота.

Ибрагимович вернулся в сборную Швеции в марте спустя шесть лет. В двух играх после возвращения на его счету уже два голевых паса. В первой игре против Грузии (1:0) он отдал результативную передачу на форварда «Краснодара» Виктора Классона.

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