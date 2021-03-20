Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Сборная России подарила торт массажисту Бурханову

20:42
Станислав Черчесов поздравляет Руниса Бурханова. Фото сборная России
Станислав Черчесов поздравляет Руниса Бурханова. Фото сборная России
Теги:

Сборная России поздравила с днем рождения массажиста команды Руниса Бурханова. Сотруднику медицинского штаба исполнилось 44 года. В подарок ему преподнесли торт.

Бурханов, занимающий аналогичную должность в московском «Динамо», входит в штаб сборной с 2016 года.

Сборная России готовится к матчам отборочного турнира чемпионата мира-2022. Россиянам предстоят игры с Мальтой (24 марта, в гостях), Словенией (27 марта, дома) и Словакией (30 марта, в гостях).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TeamRussia/status/1373326283766173700

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 33098
Все опросы
Выйдет ли сборная России на ЧМ-2022?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...