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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Левандовски получил разрешение отправиться в сборную Польши на матч с Англией

14:27
Роберт Левандовски. Фото УЕФА.
Роберт Левандовски. Фото УЕФА.
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Сборная Польши добилась разрешения для форварда «Баварии» Роберта Левандовски отправиться в национальную команду на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Англии, сообщает в своем пресc-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковски в Twitter.

Подтвердил это и президент организации Збигнев Бонек.

Ранее в «Баварии» отказывались отпускать Левандовски, опасаясь, что после возвращения игроку придется быть на карантине. Также сообщается, что разрешение отправиться на матч также получили Кшиштоф Пентек («Герта») и Аркадиуш Милик («Марсель»).

Матч Англия — Польша состоится 31 марта в Лондоне. 25 марта поляки сыграет с Венгрией, 27 марта — с Андоррой.

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