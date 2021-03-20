Левандовски получил разрешение отправиться в сборную Польши на матч с Англией
Сборная Польши добилась разрешения для форварда «Баварии» Роберта Левандовски отправиться в национальную команду на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Англии, сообщает в своем пресc-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковски в Twitter.
Oficjalnie: Bayern i Hertha potwierdzi?y zwolnienie Lewego i Piony na mecz w Anglii. R?wnie? federacja francuska przys?a?a zgod? na zwolnienie z kwarantanny dla Arka Milika. Do Anglii w komplecie, ale i tak najwa?niejszy p?ki co dobry start w Budapeszcie— Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) March 20, 2021
Подтвердил это и президент организации Збигнев Бонек.
We Francji tez si? samo zrobi?o ?? Mi?ego Weekendu i dbajcie o siebie??? https://t.co/RBArIaJipo— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) March 20, 2021
Ранее в «Баварии» отказывались отпускать Левандовски, опасаясь, что после возвращения игроку придется быть на карантине. Также сообщается, что разрешение отправиться на матч также получили Кшиштоф Пентек («Герта») и Аркадиуш Милик («Марсель»).
Матч Англия — Польша состоится 31 марта в Лондоне. 25 марта поляки сыграет с Венгрией, 27 марта — с Андоррой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю