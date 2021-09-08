Защитник сборной России Осипенко — о своем мяче Мальте: «Я сразу понял, что гола не было»

Защитник сборной России Максим Осипенко рассказал о незасчитанном голе в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:1).

«Эпизод в концовке с незасчитанным мячом? Была подача в борьбу, — сказал Осипенко в эфире «Матч ТВ». Я вижу, что Баринов идет на мяч и может чиркнуть. Я пошел в борьбу и чуть-чуть дотянулся. Вратарю в подмышку, я сразу понял, что гола не было.

Не сказал бы, что мы много позволяли мальтийцам. Во втором тайме только они несколько раз вышли, в первом тайме была ошибка, это не момент. Это хороша команда, они не боялись играть. У них был один момент и все. Да, чуть подустали в концовке. Не знаю, почему. Хорошо, что выиграли и сыграли на ноль. Двигаемся дальше.

Это вы думали, что в первом тайме будет более солидной счет. У Мальты тоже не манекены, а футболисты. Мы точно наиграли на два гола. Моменты были, только забивай. Офсайда вроде не было, я посмотрел».

Голы забивали Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).