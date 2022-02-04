Сборная России отреагировала на фотографию главного тренера Польши Михневича с планом игры

Пресс-служба сборной России отреагировала на фотографию в аккаунте сборной Польши в Twitter.

На фото главный тренер Чеслав Михневич сидит с полузащитником Петром Зелиньским, а на столе лежит схема поля с планом игры.

Сборная России написала под постом: «Спасибо, ребята!»

Пресс-служба сборной Польши отреагировала на ответ российской команды гифкой с испуганным взглядом.

24 марта сборной России предстоит встретиться с Польшей в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. В случае победы россияне выйдут в финал стыкового турнира, где сыграют с победителем матча Швеция — Чехия.