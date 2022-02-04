Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:01

Сборная России отреагировала на фотографию главного тренера Польши Михневича с планом игры

Анна Горшкова
Корреспондент

Пресс-служба сборной России отреагировала на фотографию в аккаунте сборной Польши в Twitter.

На фото главный тренер Чеслав Михневич сидит с полузащитником Петром Зелиньским, а на столе лежит схема поля с планом игры.

Сборная России написала под постом: «Спасибо, ребята!»

Пресс-служба сборной Польши отреагировала на ответ российской команды гифкой с испуганным взглядом.

24 марта сборной России предстоит встретиться с Польшей в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. В случае победы россияне выйдут в финал стыкового турнира, где сыграют с победителем матча Швеция — Чехия.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Чеслав Михневич
Чемпионат мира по футболу 2022
0
Читайте также
Американцы уходят в отрыв от сборной России при спорном судействе. Есть ли повод для паники?
Лед лазеров, огонь фейерверков и самый крошечный факел в истории. Чем Церемония открытия Олимпиады в Пекине войдет в историю
Реклама
Материалы сюжета: ЧМ-2022, стыковые матчи: Россия — Польша и другие игры
Разгадает ли Карпин Михневича? Колонка Казакова
Гендиректор стадиона «Динамо» заявил, что арена полностью готова к проведению стыковых матчей сборной России
Соболев не присутствовал на встрече Карпина со спартаковцами-сборниками
«Сборная будет играть на лучшем стадионе страны». Добровинский — о выборе арены «Динамо» для матча с Польшей
«Карпин знает, где лучше сыграть его команде». Семин — о предстоящих матчах сборной России
Колосков ожидает полный стадион на стыковых матчах отбора ЧМ-2022 сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футбол могут исключить из олимпийской программы, если ЧМ будет проходить каждые два года
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости