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Футбол могут исключить из олимпийской программы, если ЧМ будет проходить каждые два года

Футбол может быть исключен из программы летней Олимпиады, если ЧМ будет проходить каждые два года
Карен Саркисян
Корреспондент
Неймар на Олимпиаде в Рио.
Фото Getty Images

Футбол может быть исключен из программы летних Олимпийских игр, если будет реализован проект Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) по проведению чемпионата мира каждые два года, сообщает The Telegraph 3 февраля.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал «первоначальный» список видов спорта, которые войдут в программу летних Олимпийских игр 2028 года.

Футбол включен в этот список со следующим примечанием: «МОК будет следить за тем, как будет меняться международный календарь игр».

Ранее в ФИФА сообщили о намерении проводить чемпионат мира каждые два года с 2026 года. Против данной идеи выступили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), а также Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL).

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/02/03/football-could-cut-olympics-fifa-pushes-ahead-biennial-world/
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