Стал известен расклад, при котором Италия не попадет на ЧМ-2022

Домашняя ничья со сборной Швейцарии (1:1) оставила Италию на первом месте в группе перед заключительным туром, но положение команды Роберто Манчини довольно шаткое.

Группа С. Положение команд

И В Н П М О 1. Италия 7 4 3 0 13-2 15 2. Швейцария 7 4 3 0 11-2 15 3. Сев. Ирландия 7 2 2 3 6-7 8 4. Болгария 7 2 2 3 6-10 8 5. Литва 8 1 0 7 4-19 3

15 ноября. Северная Ирландия — Италия, Швейцария — Болгария.

При равенстве очков первый показатель — разность мячей, затем результаты личных матчей.

Чтобы занять первое место и напрямую попасть на ЧМ-2022, Италии в заключительном туре против Северной Ирландии нужно набрать больше очков, чем Швейцария наберет во встрече с Болгарией.

Если же они покажут одинаковый результат, то все будет решать разность мячей — сейчас она на два пункта лучше у «скуадры адзурры».