Стал известен расклад, при котором Италия не попадет на ЧМ-2022
Домашняя ничья со сборной Швейцарии (1:1) оставила Италию на первом месте в группе перед заключительным туром, но положение команды Роберто Манчини довольно шаткое.
Группа С. Положение команд
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Италия
|
7
|
4
|
3
|
0
|
13-2
|
15
|
2. Швейцария
|
7
|
4
|
3
|
0
|
11-2
|
15
|
3. Сев. Ирландия
|
7
|
2
|
2
|
3
|
6-7
|
8
|
4. Болгария
|
7
|
2
|
2
|
3
|
6-10
|
8
|
5. Литва
|
8
|
1
|
0
|
7
|
4-19
|
3
15 ноября. Северная Ирландия — Италия, Швейцария — Болгария.
При равенстве очков первый показатель — разность мячей, затем результаты личных матчей.
Чтобы занять первое место и напрямую попасть на ЧМ-2022, Италии в заключительном туре против Северной Ирландии нужно набрать больше очков, чем Швейцария наберет во встрече с Болгарией.
Если же они покажут одинаковый результат, то все будет решать разность мячей — сейчас она на два пункта лучше у «скуадры адзурры».
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