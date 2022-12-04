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4 декабря, 23:28

Саутгейт объяснил отсутствие Стерлинга в матче ЧМ-2022 с Сенегалом

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал отсутствие полузащитника Рахима Стерлинга команды в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с Сенегалом.

«Он разбирается с семейными проблемами. У меня было время поговорить с ним сегодня утром, но потом мне пришлось переложить это на других людей. Он собирается разобраться с этим вопросом, а затем мы должны будем принять дальнейшее решение по поводу него», — приводит Football London слова Саутгейта.

На данный момент англичане обыгрывают сенегальцев со счетом 3:0. Победитель этого матча встретится в четвертьфинале турнира со сборной Франции, которая ранее одержала победу над Польшей (3:1).

Источник: https://www.football.london/chelsea-fc/news/raheem-sterling-england-senegal-absence-25671844
Рахим Стерлинг
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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