Саутгейт объяснил отсутствие Стерлинга в матче ЧМ-2022 с Сенегалом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал отсутствие полузащитника Рахима Стерлинга команды в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с Сенегалом.

«Он разбирается с семейными проблемами. У меня было время поговорить с ним сегодня утром, но потом мне пришлось переложить это на других людей. Он собирается разобраться с этим вопросом, а затем мы должны будем принять дальнейшее решение по поводу него», — приводит Football London слова Саутгейта.

На данный момент англичане обыгрывают сенегальцев со счетом 3:0. Победитель этого матча встретится в четвертьфинале турнира со сборной Франции, которая ранее одержала победу над Польшей (3:1).