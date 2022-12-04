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4 декабря, 23:41

Фердинанд — о Мбаппе: «Месси и Роналду были лучшими все эти годы, но этот парень — наследник трона»

Алина Савинова
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Прямо сейчас нужно признать, что он лучший. Месси и Роналду были лучшими все эти годы, но этот парень — наследник трона. У него феноменальный талант, и он тот, кто приковывает твое внимание. Мы все думали: «Кто будет следующим?» (после тех двоих, о которых я только что упомянул), и этот парень стоит первым в очереди. Сейчас он привлекает внимание, потому что он мировая суперзвезда», — приводит Eurosport лова Фердинанда.

Мбаппе провел 4 матча за сборную Франции на чемпионате мира-2022, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

В четвертьфинале мирового первенства Франция сыграет с победителем матча Англия — Сенегал. Игра пройдет 10 декабря.

Источник: https://www.eurosport.com/football/world-cup/2022/kylian-mbappe-leads-lionel-messi-and-cristiano-ronaldo-as-worlds-best-says-rio-ferdinand-the-best-th_sto9259839/story.shtml
Килиан Мбаппе
Рио Фердинанд
Чемпионат мира по футболу
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