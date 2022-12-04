Фердинанд — о Мбаппе: «Месси и Роналду были лучшими все эти годы, но этот парень — наследник трона»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Прямо сейчас нужно признать, что он лучший. Месси и Роналду были лучшими все эти годы, но этот парень — наследник трона. У него феноменальный талант, и он тот, кто приковывает твое внимание. Мы все думали: «Кто будет следующим?» (после тех двоих, о которых я только что упомянул), и этот парень стоит первым в очереди. Сейчас он привлекает внимание, потому что он мировая суперзвезда», — приводит Eurosport лова Фердинанда.

Мбаппе провел 4 матча за сборную Франции на чемпионате мира-2022, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

В четвертьфинале мирового первенства Франция сыграет с победителем матча Англия — Сенегал. Игра пройдет 10 декабря.