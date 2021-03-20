Самошников считает, что ему будет комфортнее в сборной вместе с Дюпиным

Защитник сборной России Илья Самошников прокомментировал свой вызов в национальную команду. Вместе с ним был вызван его партнер по «Рубину» Юрий Дюпин.

«Волнение, конечно, было по приезду, но сегодня все так быстро произошло, буквально за 30 минут до тренировки приехали, так что быстро с ребятами познакомились, все отлично, — сказал футболист. — Были ли шутки со стороны Дзюбы? Пока не было. Как провожал Слуцкий? Никаких эмоций не было, просто пожелал удачи в сборной, и все.

Да, конечно, мне комфортнее, от того, что и Дюпин приехал в сборную. Будет легче найти общий язык с ребятами».

Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

(Игорь Рабинер)