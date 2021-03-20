Самошников рассказал о требованиях Черчесова к его позиции

Защитник сборной России Илья Самошников поделился впечатлениями после пребывания в команде. Он отметил различия в трактовке своей позиции в «Рубине» и в национальной сборной.

«Требования Черчесова более-менее ясны, — сказал футболист. — Отличается ли трактовка моей позиции от позиции в клубе? Да. В плане передвижения чуть по-другому. Дедовщины в сборной нет. Сегодня на тренировке ребята просто делали упражнения, кто-то общался, шутил.

Конечно, у меня было желание попасть в сборную России. Но на этом я не буду останавливаться, буду двигаться дальше. Пока не могу сказать, что очень хочется отправиться на Мальту. Хочется с ребятами пообщаться, а потом уже лететь. Со многими ли я был знаком? Лично — нет».

Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

(Игорь Рабинер)