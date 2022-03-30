Червиченко: «Мы не сильнее Польши. Почему кому-то кажется, что мы бы вышли на ЧМ?»

Червиченко сомневается, что сборная России по футболу смогла бы выйти на ЧМ-2022

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказал сомнения в том, что сборная России смогла бы выйти на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Давайте будем реалистами. Мы не сильнее Швеции, мы не сильнее Польши. Почему кому-то кажется, что мы бы вышли на чемпионат мира? У меня большие сомнения в том, что мы бы обыграли поляков, а уж тем более выиграли бы финальный матч», — добавил Червиченко.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальные команды от участия во всех международных соревнованиях. В квалификации ЧМ-2022 сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта в полуфинальном матче стыкового турнира.

29 марта сборная Польши победила Швецию (2:0) благодаря голам Роберта Левандовски (с пенальти) и Петра Зелиньски. Поляки вышли в финальную часть ЧМ-2022, сыграв только один стыковой матч.