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Сегодня, 12:10

Червиченко: «Мы не сильнее Польши. Почему кому-то кажется, что мы бы вышли на ЧМ?»

Червиченко сомневается, что сборная России по футболу смогла бы выйти на ЧМ-2022
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказал сомнения в том, что сборная России смогла бы выйти на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Давайте будем реалистами. Мы не сильнее Швеции, мы не сильнее Польши. Почему кому-то кажется, что мы бы вышли на чемпионат мира? У меня большие сомнения в том, что мы бы обыграли поляков, а уж тем более выиграли бы финальный матч», — добавил Червиченко.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальные команды от участия во всех международных соревнованиях. В квалификации ЧМ-2022 сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта в полуфинальном матче стыкового турнира.

29 марта сборная Польши победила Швецию (2:0) благодаря голам Роберта Левандовски (с пенальти) и Петра Зелиньски. Поляки вышли в финальную часть ЧМ-2022, сыграв только один стыковой матч.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
2:0
Швеция
Голы
Левандовски, 49 (1:0), Зелиньски, 73 (2:0)
Польша
Щенсны Кэш Беднарек Глик Берешиньски Гуральски (Крыховяк, 46) Модер Белик Шиманьски Зелиньски (Букса, 89) Левандовски
Швеция
Ульсен Крафт Линделеф Даниэльсон (Ибрагимович, 80) Аугустинссон Форсберг Ольссон (Карлссон, 81, Сванберг, 67) Кулушевски Куайзон (Эланга, 68) Исак
Предупреждения
Гуральски 38’, Модер 52’, Левандовски 77’, Белик 81’  -  Исак 81’, Кулушевски 90+2’
Судьи
Орсато (Италия)

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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