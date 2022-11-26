Гаджи Гаджиев: «Саудовцев подвели ляпы и грубые ошибки на ровном месте»

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от игры сборной Польши с Саудовской Аравией (2:0) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022.

— Остались хорошие впечатления от игры Польши и Саудовской Аравии. Результат мог быть любой: и в пользу саудовцев, и в пользу поляков. Саудовцев подвели ляпы и грубые ошибки на ровном месте. Думаю, это частично можно связать с опытом таких вот игр.

Слышал, что говорили о том, что Саудовская Аравия одержала случайную победу над Аргентиной. По этому поводу могу сказать, что Аргентина может случайно проиграть, но случайно выиграть у них невозможно. Чтобы выиграть у аргентинцев, даже играющих не в свою силу, все равно надо быть на высоком уровне.

— Результат этой игры в пользу сборной Аргентины?

— Трудно сказать. Может быть, в пользу, а может и нет. В случае победы Саудовской Аравии, им, наоборот, было бы проще: две следующие игры выиграли бы, и вышли, — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

Сборная Польши возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 4 очка, следом идут команды Саудовской Аравии (3), Мексики (1) и Аргентины (0). Матч второго тура группового этапа между аргентинцами и мексиканцами пройдет позднее в субботу.